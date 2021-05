Coprifuoco Italia, no a emendamento FdI per portarlo alle 24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vergognoso! Al Senato bocciato emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almeno alle ore 24 il Coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo. Fratelli d’Italia non si piegherà mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Molti di più di quelli che votano i provvedimenti in teoria sono d’accordo all’abolizione del Coprifuoco o a spostare il Coprifuoco, però mi pare che alla fine vinca sempre Speranza, perché altrimenti questa mattina il Coprifuoco sarebbe stato portato a mezzanotte”, ha sottolineato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Vergognoso! Al Senato bocciatodi Fratelli d’al decreto Covid per posticipare almenoore 24 il. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo. Fratelli d’non si piegherà mai a questa pericolosa deriva autoritaria che colpisce senza motivo le attività produttive e i cittadini”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Giorgia Meloni. “Molti di più di quelli che votano i provvedimenti in teoria sono d’accordo all’abolizione delo a spostare il, però mi pare che alla fine vinca sempre Speranza, perché altrimenti questa mattina ilsarebbe stato portato a mezzanotte”, ha sottolineato ...

