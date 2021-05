Coppa Italia | nuovo format | solo squadre di A e B

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano - Novità in arrivo per la. Nel corso del Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio e che ha deciso anche le date del prossimo campionato è stato varato anche...

AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - SkySport : Coppa Italia femminile, la finale tra Milan e Roma si giocherà al Mapei Stadium - HizzieIsForever : RT @matrin82: @FrancescoOrdine La Coppa Italia è organizzata dalla Lega, non dalla federazione. Quindi i paragoni con l'FA Cup non c'entra… - PEFIORENTINA : RT @LegaProOfficial: La #SerieA esclude le squadre di #LegaPro dalla #CoppaItalia, pres. #Ghirelli: 'Espressione di una concezione elitaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

"La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dallanon solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema" così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.MILANO - Il prossimo campionato di Serie A comincerà il 22 agosto e terminerà il 22 maggio (prevista una pausa natalizia dal 23 dicembre al 6 gennaio). Lo ha stabilito Consiglio di Lega , anche se per ...Nel dettaglio, la nuova nuova formula della Coppa Italia prevederà solo 40 squadre partecipanti (20 di A e 20 di B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo ...L’AN Brescia esce sconfitta 11-10 nella finale di Coppa Italia a Palermo. Le calottine biancoblu subiscono tanto nei primi due quarti contro la Pro Recco, ma nel finale arrivano ad un passo dal paregg ...