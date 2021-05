Col Green Pass riparte il turismo, ma ora c'è un altro scoglio: la paura di viaggiare (Di mercoledì 5 maggio 2021) Viaggi e turismo, settori messi in ginocchio dall’emergenza Covid, sono ora pronti a ripartire in sicurezza. E i riflettori sono puntati sul Green Pass. ”È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e, naturalmente, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”, ha detto ieri il premier Mario Draghi intervenendo alla conferenza stampa sull’esito del G20 turismo. Il premier ha così annunciato una grande novità: l’Italia, come la Grecia, giocherà d’anticipo sull’Europa per il certificato che consente, a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione, è guarito dal Covid o è in possesso di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore prima della partenza, di spostarsi liberamente. Da metà maggio il Green Pass sarà realtà nel nostro Paese, dalla seconda metà di giugno in tutta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Viaggi e, settori messi in ginocchio dall’emergenza Covid, sono ora pronti a ripartire in sicurezza. E i riflettori sono puntati sul. ”È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e, naturalmente, non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”, ha detto ieri il premier Mario Draghi intervenendo alla conferenza stampa sull’esito del G20. Il premier ha così annunciato una grande novità: l’Italia, come la Grecia, giocherà d’anticipo sull’Europa per il certificato che consente, a chi ha concluso il ciclo di vaccinazione, è guarito dal Covid o è in possesso di un tampone negativo eseguito entro le 48 ore prima della partenza, di spostarsi liberamente. Da metà maggio ilsarà realtà nel nostro Paese, dalla seconda metà di giugno in tutta ...

