Cimiteri | Zaghis | chiedo scusa | Ama ha fatto tutto il possibile

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “Voglio presentare le mie scuse e quelle dell’azienda a tutti coloro che hanno subito un lutto negli ultimi 15 mesi. Voglio rassicurare tutti i cittadini e l’Aula chequello che Ama poteva fare, lo ha”. Lo ha detto l’amministratore unico di Ama, Stefano, intervenendo in Assemblea capitolina in occasione della seduta straordinaria dedicata alla vicenda deicapitolini. “Quando nel ’98 Roma ha affidato i serviziali ad Ama, l’azienda poteva contare su 350 persone, oggi possiamo contare su 240 per far fronte a una situazione importante come quella Covid”, ha spiegato. Che per quanto riguarda gli investimenti ha sottolineato che “negli anni dal 2007 al 2014 Ama poteva contare su 4 milioni e 400mila euro l’anno, poi dall’1 gennaio 2015 fino ...

... l'amministratore delegatodovrebbe chiedere l'immediata rimozione del direttore deicapitolini, Fabrizio Ippoliti e subito dopo per coerenza rassegnare le dimissioni."Una risposta vergognosa in cui si parla di inumazione non urgente, l'Amministratoredovrebbe solo prendere atto di questo ennesimo fallimento e fare un passo indietro." "Imbarazzante che la ...Alla fine, come era ovvio che fosse, la vicenda delle salme accatastate in attesa della sepoltura e, soprattutto, di essere cremate, è finita nelle mani dei magistrati. Una situazione deplorevole che ...Senza un velo d'imbarazzo per le bare impilate da mesi nei magazzini di Prima Porta, o per i container pensati per surgelare il pesce, affittati d'urgenza per stipare le salme in attesa ...