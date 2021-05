Caso Fedez | Di Mare in Vigilanza | Dalla Rai nessuna censura | mai chiesto il testo

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - VittorioSgarbi : “...Fedez ha monopolizzato l’attenzione dell’intero festival, a danno di un'attenzione che avrei preferito andasse… - walter63631215 : RT @ElioLannutti: Concertone e caso Fedez: Pd e M5S chiedono dimissioni dei vertici Rai. Scoprono oggi che esiste un sistema (di censura) e… - LaStampa : Caso Fedez, il direttore di Rai3 Di Mare in Commissione di Vigilanza: “Manipolazione dei fatti, nessuna censura” -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fedez

Sono i concetti espressi dal direttore di Raitre Franco Di mare ascoltato in commissione vigilanza sulesploso dopo le parole disul ddl Zan e contro la Lega. Di Marese, difendendo l'......affermazione di, cioè che la Rai ha chiesto il testo, è falsa". Infatti "è stata l'organizzazione dell'evento a chiedere il testo, come previsto dal contratto". Il fatto è che "la Rai, nel...La gestione del concerto del Primo Maggio "è stata complessa e confusa". Lo ha detto il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, dopo l'intervento del direttore di Rai3 sul ca ...Il direttore della rete di viale Mazzini in commissione Vigilanza nega tentativi di intervento sul testo letto dal cantante il primo maggio, in occasione del concerto per la Festa dei lavoratori:"La R ...