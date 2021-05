Calcio | Lega A | Scaroni si è dimesso da Consigliere di Lega

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Nel corso dell'Assemblea delladi Serie A svoltasi oggi con la partecipazione in colmento video di tutte le 20 Associate, il Presidente del Milan Paoloha presentato le dimissioni dadi. Il Presidente dellaSerie A Paolo Dal Pino ha preso atto delle dimissioni di, ringraziandolo per il prezioso e valido contributo prestato nello svolgimento delle sue funzioni. L'Assemblea, a tal proposito e sul tema Super League previsto all'ordine del giorno, ha deciso all'unanimità di rinviare la discussione a una prossima riunione.

...è stato scritto a proposito dell'assemblea di febbraio e scrive che bisognava ' raccontare veramente la condotta elusiva e omertosa dei dirigenti Marotta e Scaroni presenti a quel Consiglio di...Dopo le dimissioni (immediate e inevitabili) di Andrea Agnelli e Steven Zhang dall'Eca per il "caso Superlega", oggi si è saputo che a fine aprile Paolo Scaroni (Milan) aveva inviato le sue alla, che però le ha accolte. L'unico a non aver fatto un passo indietro è dunque Giuseppe Marotta , ad dell'Inter. Il quale è anche membro nel consiglio federale. In un primo tempo sembrava disposto ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Nel corso dell'Assemblea della Lega calcio di Serie A svoltasi oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate, il Presidente del Milan Paolo Scaro ...Il Tribunale di Milano si è riservato di decidere sul ricorso presentato da Sky contro l'assegnazione a Dazn dei diritti audiovisivi ...