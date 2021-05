Bologna, restyling Dall'Ara: consegnato il progetto definitivo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Bologna - Attraverso questa nota ufficiale il Bologna ha comunicato di aver consegnato il progetto definitivo per il restyling dello stadio "Dall'Ara" dopo le modifiche emerse nella Conferenza dei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 maggio 2021)- Attraverso questa nota ufficiale ilha comunicato di averilper ildello stadio "'Ara" dopo le modifiche emerse nella Conferenza dei ...

Ansa_ER : Bologna deposita progetto di restyling per lo stadio. Si apre la conferenza dei servizi decisoria per il Dall'Ara… - CalcioFinanza : Bologna, presentato il progetto definitivo per il restyling dello stadio - sportli26181512 : Bologna, restyling Dall'Ara: consegnato il progetto definitivo: Lo ha ufficializzato il club rossoblù con una nota… - _SiGonfiaLaRete : #Bologna, consegnato il progetto per la ristrutturazione del Dall'Ara. La nota del club - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Bologna, presentato il progetto definitivo per il restyling dello stadio: Il Bologna attraverso una… -