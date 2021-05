Back 4 Blood in un nuovo trailer che mostra l' innovativo sistema di carte per una maggiore rigiocabilità

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios oggi hanno rilasciato undiche approfondisce l'didel gioco, una nuova funzione roguelite che migliora l'esperienza di gioco a ogni partita, assicurando che ogni sessione sia dinamica, intensa e unica. I giocatori possono facilmente buttarsi subito nell'azione scegliendo un mazzo precostruito o tuffarsi nelle numerose opzioni di personalizzazione deldiper creare un proprio mazzo fatto su misura.approfitta dell'IA adattiva nota come Game Director, che lavora dietro le quinte per monitorare le azioni, la salute e le scelte dei giocatori. Risponde di ...

Il publisher Warner Bros. Interactive Entertainemnt e lo sviluppatore Turtle Rock Studios hanno fatto uscire un nuovo video relativo a Back 4 Blood, shooter in prima persona con orde di zombie e successore spirituale di Left 4 Dead (sempre di Turlte Rock Studios). Questo nuovo filmato mostra nel dettaglio come funziona il card system del gioco.