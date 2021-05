Amici 20, Rudy Zerbi duro contro Deddy: “Ti senti arrivato, non sei nessuno” (Di mercoledì 5 maggio 2021) In Amici 20 la finale si avvicina e la tensione sale. Rudy Zerbi si scaglia contro il cantante Deddy: “Non sei nessuno”. La spiegazione del cantante E’ ormai vicina all’epilogo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 5 maggio 2021) In20 la finale si avvicina e la tensione sale.si scagliail cantante: “Non sei”. La spiegazione del cantante E’ ormai vicina all’epilogo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

infoitcultura : Amici 20, Rudy Zerbi durissimo con Deddy: 'Pensi di essere arrivato, non sei nessuno', il cantante disperato (VIDEO) - zazoomblog : Amici Sangiovanni in imbarazzo davanti a tutti Deddy di nuovo in lacrime per Rudy e la nomination: interviene Maria… - EmanuelaRainbow : RT @nicolo_fantini: A me Deddy non piace tantissimo ma non c’è ragazzo più UMILE là dentro, Rudy sei un paraculo. #amici20 #amici #deddy #… - _sorrybytheway : RT @nicolo_fantini: A me Deddy non piace tantissimo ma non c’è ragazzo più UMILE là dentro, Rudy sei un paraculo. #amici20 #amici #deddy #… - icagfy : rudy peggior insegnante nella storia di amici #Amici20 -