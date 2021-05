Vaccini: nuovo dietrofront AstraZeneca, anche agli Under 60? (Di martedì 4 maggio 2021) Si fa strada l’ipotesi di togliere la limitazione La confusione per quanto riguarda i Vaccini “utilizzabili” continua. Dopo i casi sospetti di trombosi sia Aifa che Ema avevano comunque approvato l’utilizzo di AstraZeneca e in Italia, in forma cautelativa, si era scelto di evitare la somministrazione agli Under 60. Ora, secondo quanto spiegato e affermato dal Commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo le cose potrebbero cambiare anche per non perdere il buon ritmo acquisito in queste settimane. “Si sta valutando – ha detto Figliuolo -di estendere AstraZeneca alla “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. E poi ha aggiunto “I Vaccini vanno impiegati tutti . AstraZeneca è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021) Si fa strada l’ipotesi di togliere la limitazione La confusione per quanto riguarda i“utilizzabili” continua. Dopo i casi sospetti di trombosi sia Aifa che Ema avevano comunque approvato l’utilizzo die in Italia, in forma cautelativa, si era scelto di evitare la somministrazione60. Ora, secondo quanto spiegato e affermato dal Commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo le cose potrebbero cambiareper non perdere il buon ritmo acquisito in queste settimane. “Si sta valutando – ha detto Figliuolo -di estenderealla “classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell’Aifa”. E poi ha aggiunto “Ivanno impiegati tutti .è ...

