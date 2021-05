Twilight of the Dead di George Romero diventa realtà (Di martedì 4 maggio 2021) Twilight of the Dead era l’ultimo progetto di George Romero prima della sua scomparsa e ora, diventerà realtà, con la produzione già al lavoro sulla sceneggiatura Twilight of the Dead era l’ultimo lavoro del regista George Romero a cui era al lavoro prima della sua scomparsa, un lavoro che andava a concludere i capitoli dei cinque film di zombie, come L’alba dei Morti Viventi, Il Giorgno degli Zombi, La Terrza dei Morti Viventi. Con la sua scomparsa, è la moglie Suzanne Romero che si occupa della sua eredità e ha confermato che esisteva già un inizio di sceneggiatura e che il marito sarebbe stato molto felice di vederlo diventare un film. Twilight of the Dead di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021)of theera l’ultimo progetto diprima della sua scomparsa e ora, diventerà, con la produzione già al lavoro sulla sceneggiaturaof theera l’ultimo lavoro del registaa cui era al lavoro prima della sua scomparsa, un lavoro che andava a concludere i capitoli dei cinque film di zombie, come L’alba dei Morti Viventi, Il Giorgno degli Zombi, La Terrza dei Morti Viventi. Con la sua scomparsa, è la moglie Suzanneche si occupa della sua eredità e ha confermato che esisteva già un inizio di sceneggiatura e che il marito sarebbe stato molto felice di vederlore un film.of thedi ...

