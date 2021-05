San Giuliano: al centro commerciale Le Cupole crolla una parte del controsoffitto (Di martedì 4 maggio 2021) Il cedimento, avvenuto fortunatamente durante l’orario di chiusura, è imputabile alle pesanti precipitazioni dei giorni scorsi Leggi su 7giorni.info (Di martedì 4 maggio 2021) Il cedimento, avvenuto fortunatamente durante l’orario di chiusura, è imputabile alle pesanti precipitazioni dei giorni scorsi

Ultime Notizie dalla rete : San Giuliano Rimossa la scogliera, cambia il volto della spiaggia della darsena Qualcuno già approfitta per la prima tintarella e si gode la spiaggia della darsena di San Giuliano a Rimini che arriva all'estate 2021 con un nuovo sguardo sul mare . Rimossa la scogliera a L e fatto il ripascimento sia sul lato destro della sponda del Marecchia che sul lato della ...

L'AQUILA, CONVENTO DI SAN GIULIANO: LE CELEBRAZIONI DELLA BEATA VERGINE MARIA PER IL MESE DI MAGGIO L'AQUILA - Maggio è il mese della dedicato alla Beata Vergine Maria e al convento di San Giuliano, all'Aquila, tutti i pomeriggi infrasettimanali saranno dedicati alla preghiera. Dal lunedì al venerdì, tutti i cittadini sono quindi invitati a partecipare, alle ore 17.30 al Rosario e ...

San Giuliano Terme, pubblicato il Pacchetto scuola 2021-2022 PisaToday San Giuliano: al centro commerciale Le Cupole crolla una parte del controsoffitto Ingenti danni nella galleria del centro commerciale Le Cupole di San Giuliano, affacciato sulla via Emilia. Sabato 1° maggio, infatti, a seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito ...

