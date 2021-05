Nigeria: l'esercito dichiara 'pieno' supporto al presidente (Di martedì 4 maggio 2021) Le forze armate della Nigeria hanno smentito di voler deporre il presidente Muhammadu Buhari, sotto accusa per la crescente insicurezza nel Paese. Non è la prima volta che l'esercito rilascia una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Le forze armate dellahanno smentito di voler deporre ilMuhammadu Buhari, sotto accusa per la crescente insicurezza nel Paese. Non è la prima volta che l'rilascia una ...

Speciale difesa: come cambia il fenomeno jihadista nella regione del Sahel ... oltre al fragile controllo delle frontiere ed una "topografia favorevole" al confine tra Nigeria e ... unita alla possibile sospensione o ridimensionamento del sostegno che l'esercito del Ciad da ...

Speciale difesa: crisi della sicurezza in Nigeria, Buhari riunisce alti vertici dell'esercito Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha presieduto una riunione sulla sicurezza convocata nella sede della presidenza ad Abuja.

... noto parlamentare secondo il quale la Nigeria è sull'orlo del collasso e la leadership politica dovrebbe passare la mano all'esercito, in modo da ristrutturare le forze di sicurezza.