In Europa tornerà il bipolarismo e la destra lieviterà Report Fondapol

(Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa emerge da un’indagine condotta da, pensatoio francese “liberale, progressista e filo-europeo”, sulle tendenze politiche in. Ecco numeri e scenari Stato per Stato. L’articolo di Pietro Romano L’sta scivolando a. Decisamente. E polarizzandosi sulle ali estreme dello schieramento politico. A rilevarlo una indagine condotta da(Fondation pour l’innovation politique), un pensatoio/circolo di riflessione francese fondato nel 2004, per auto-definizione “liberale, progressista e filo-europeo”. La ricerca è stata realizzata a partire dai dati del Barometro della fiducia politica di cui è autore il Cevipof, centro di rilevazione di Sciences Po, il famoso Istituto di studi politici parigino. Tra i soggetti che hanno collaborato al lavoro anche la Luiss. Lo ...

G_B0TTAZZI : RT @StartMagNews: Che cosa emerge da un’indagine condotta da Fondapol, pensatoio francese “liberale, progressista e filo-europeo”, sulle te… - DiplomaziaTW : RT @StartMagNews: Che cosa emerge da un’indagine condotta da Fondapol, pensatoio francese “liberale, progressista e filo-europeo”, sulle te… - massy11gsxr : Sarà la volta buona con #Mourinho che la Roma tornerà a vincere e avrà una squadra di livello?? e potrà vincere di n… - NelaBombelli : RT @StartMagNews: Che cosa emerge da un’indagine condotta da Fondapol, pensatoio francese “liberale, progressista e filo-europeo”, sulle te… - ClitoRider : RT @StartMagNews: Che cosa emerge da un’indagine condotta da Fondapol, pensatoio francese “liberale, progressista e filo-europeo”, sulle te… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa tornerà

Startmag Web magazine

Ma anche l'ha avviato un negoziato, in particolare con Pfizer e con Moderna, per acquisire ... siccome il virusalla carica in autunno, dovremo far trovare almeno tutte le categorie più ...'Quandoil pubblico - dice infatti - speriamo che ricomincerà l'atmosfera che adesso non c'...giovedì prossimo contro il Manchester United nella partita di ritorno delle semifinali di...