Grande Torino, i giocatori granata incontrano i tifosi ai cancelli del Filadelfia: ovazione per l'allenatore Nicola – Video (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo la tradizionale messa per il Grande Torino, i calciatori e l'allenatore granata Davide Nicola hanno incontrato i tifosi, rimasti fuori a causa del Covid, ai cancelli dello stadio Filadelfia. Oggi, martedì 4 maggio, si è svolta la tradizionale cerimonia in ricordo degli Invincibili, la squadra granata degli anni Quaranta, per i 72 anni dalla tragedia di Superga. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

