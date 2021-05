Donazzan | “Dottoressa torturava pazienti di destra? Va rimossa subito”

Arcimboldo10 : RT @IlPrimatoN: L'assessore della Regione Veneto interviene su quanto rivelato dalla nostra inchiesta. @DonazzanElena @francescatotolo htt… - QuestoTizio : RT @IlPrimatoN: L'assessore della Regione Veneto interviene su quanto rivelato dalla nostra inchiesta. @DonazzanElena @francescatotolo htt… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: L'assessore della Regione Veneto interviene su quanto rivelato dalla nostra inchiesta. @DonazzanElena @francescatotolo htt… - IlPrimatoN : L'assessore della Regione Veneto interviene su quanto rivelato dalla nostra inchiesta. @DonazzanElena… -

Ultime Notizie dalla rete : Donazzan Dottoressa

Il Primato Nazionale

Per Volargne ora c'è la, ma non in via definitiva. Bisognerebbe almeno dare la ... È questa la richiesta che ha inoltrato nella lettera inviata al direttore generale Girardi, alla, ...Per Volargne ora c'è la, ma non in via definitiva. Bisognerebbe almeno dare la ... È questa la richiesta che ha inoltrato nella lettera inviata al direttore generale Girardi, alla, ...