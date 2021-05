‘Dito at Doon’ | di JP Habac | con Janine Gutierrez e JC Santos su TBAPlay@TVCO in PVOD Premium video on demand

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) Suinon) la commedia romantica filippinaat, di JP, cone JCDopo il lancio nei giorni scorsi di “Write About Love” e “Us, At the End of the Year (Tayo Sa Huling Buwan Ng Taon)”,, (https://.eventive.org/welcome) la piattaforma italiana creata dalla casa di produzione filippina TBA Studios in collaborazione con ladi Vincenzo Mosca, lanciaat, commedia romantica firmata dal regista JP, scritta da Alex Gonzales e Kristin ...