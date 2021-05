Bill Gates e la moglie Melinda si separano | “Dopo 27 anni di matrimonio”

Leggi su donnaglamour

(Di martedì 4 maggio 2021)e suahanno annunciato via social di aver deciso di divorziareben 27die suasono stati una delle coppie d’oro dello show business statunitense: ricchi in maniera esagerata e inseparabili da ben 27. A sorpresa però la loro unione è inaspettatamente ed improvvisamente naufragata. Ad annunciarlo sono stati proprio il fondatore della Microsoft Corporation e sua, che hanno scritto in un comunicato diffuso via social: “Negli ultimi 27abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per permettere alle persone di ...