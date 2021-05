Anche eBay pensa ai pagamenti in criptovalute | Punto Informatico (Di martedì 4 maggio 2021) Il marketplace sta valutando la possibilità di integrare le criptovalute come sistema di pagamento per gli acquisti effettuati dai clienti. Anche eBay pensa ai pagamenti in criptovalute Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Anche eBay pensa ai pagamenti in criptovalute Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021) Il marketplace sta valutando la possibilità di integrare lecome sistema di pagamento per gli acquisti effettuati dai clienti.aiin. Read MoreL'articoloaiinproviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Anche eBay Gates divorzia, Buffett litiga, Berlusconi e Bolloré fanno pace Nel Nasdaq sale eBay (+4,2%): il sito ha annunciato che d'ora in poi accetterà le criptovalute. ... In testa ai rialzi anche il legname. Il petrolio WTI, stamattina poco mosso a 64,3 dollari il barile, ...

Ebay: si a criptovalute e NFT Il CEO di Ebay, Jamie Iannone ha rivelato, in un'intervista alla CNBC che il gigante delle aste stava cercando di consentire il pagamento in criptovalute. Ha anche rivelato che eBay sta 'esplorando opportunità' su come consentire la vendita di NFT,i Non Fungible Token che stanno avendo così tanto successo fra i media. Secondo i resoconti dei media, eBay ha ...

