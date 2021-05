A Montemurlo città in silenzio tra commozione e rabbia per la morte di Luana

(Di martedì 4 maggio 2021) AGI - A un giorno di distanza dalla tragedia diD'Orazio, la giovane madre di 22 anni uccisa da un macchinario dell'azienda tessile dove lavorava, la comunità dinel Pratese si ferma per stringersi virtualmente attorno alla famiglia colpita dal lutto. “Sono profondamente scosso da quanto avvenuto – commenta il sindaco di, Simone Calamai - e mi fa ancor più male sapere che questa ragazza era madre di una bambina, un pensiero che mi lascia davvero sgomento”. Dello stesso avviso, anche l'assessore comunale e vicesindaco, Giuseppe Forastieri che ieri poco l'incidente si è presentato in azienda: “La cittadinanza è sconcertata, è un colpo duro da digerire. E' inaccettabile che si possa perdere la vita durante il lavoro, c'èper questa vita spezzata e tanta”. ...

...dalla redazione da Francesco Vitale in studio un ponte della rotta la metro sopraelevata di...di 5 anni Luana D'Orazio 22 anni di Pistoiaincidente sul lavoro in una fabbrica Tessile di......di dolore per la nostra", ha detto il sindaco Alessandro Tomasi, "Pistoia si stringe attorno alla famiglia di Luana, morta mentre stava facendo il suo lavoro in un'azienda tessile di?...