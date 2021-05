Un gran successo il primo iPhone pieghevole, ma c’è da attendere (Di lunedì 3 maggio 2021) Sappiamo che Apple è da tempo in lavorazione sul primo iPhone pieghevole, che dovrebbe debuttare entro il 2023. Come riportato da ‘9to5mac.com‘, la mela dovrebbe consegnare nel giro del primo anno dai 15 ai 20 milioni di unità, una stima senz’altro ambiziosa considerando che nel 2020 sono stati consegnati nel complesso di 2,8 milioni di smartphone pieghevoli, di cui 2,04 milioni targati Samsung. Nel 2022 le spedizioni dovrebbero aumentare fino a toccare quota 17 milioni di pezzi. Il primo iPhone pieghevole arriverà comunque nel 2023, e quindi ad un anno di distanza, e proprio quando il segmento è ormai maturo al punto giusto (non avrebbe avuto senso prima lanciare la propria proposta, a questo deve aver pensato Tim Cook). Il primo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Sappiamo che Apple è da tempo in lavorazione sul, che dovrebbe debuttare entro il 2023. Come riportato da ‘9to5mac.com‘, la mela dovrebbe consegnare nel giro delanno dai 15 ai 20 milioni di unità, una stima senz’altro ambiziosa considerando che nel 2020 sono stati consegnati nel complesso di 2,8 milioni di smartphone pieghevoli, di cui 2,04 milioni targati Samsung. Nel 2022 le spedizioni dovrebbero aumentare fino a toccare quota 17 milioni di pezzi. Ilarriverà comunque nel 2023, e quindi ad un anno di distanza, e proprio quando il segmento è ormai maturo al punto giusto (non avrebbe avuto senso prima lanciare la propria proposta, a questo deve aver pensato Tim Cook). Il...

