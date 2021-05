Torino-Parma | Nicola | “Volevamo questa vittoria Il cammino è ancora lungo”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ilcontinua a mandare segnali incoraggianti.Serie A,1-0: trionfo granata, ducali aritmeticamente in Serie B. La classificaDall'arrivo di Davidei granata hanno invertito il rullino di marcia, con la classifica che sta migliorando giornata dopo giornata. Nel posticipo del lunedì sera hanno sconfitto il, condannandoli alla retrocessione in Serie B. Al termine del match proprio il tecnico del Toro,ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha analizzato laodierna e il momento dei granata.L'ex tecnico del Crotone è contento dellasul, che reputa meritata: "Avevamo preparato la partita contro una squadra che fa della fisicità e della verticalità le ...

La lotta salvezza è serrata più che mai: sono sei le squadre raggruppate in cinque punti. Ecco i calendari a confronto dei club La vittoria delspedisce ilin Serie B, insieme al Crotone: ora sono sei le squadre, raggruppate in 5 punti, che lottano per non occupare l'ultimo posto della retrocessione. I ...- L'allenatore del, Roberto D'Aversa , ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 1 - 0 in casa delche è costata la retrocessione ai suoi ragazzi: "Abbiamo cercato ...Torino, sono tre punti d'oro: Vojvoda spedisce il Parma in BNella ripresa una rete dell’esterno del Kosovo regala una vittoria fondamentale ai granata continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...3 punti importantissimi per i granata che allungano sul Benevento battendo il Parma di misura grazie al gol di Mergim Vojvoda.