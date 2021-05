Tasomachi | Behind the Twilight - recensione

Eurogamer_it : Tasomachi: Behind the Twilight è il nuovo titolo di Orbital Express, all'insegna dell'esplorazione e del platform. -

Ultime Notizie dalla rete : Tasomachi Behind

Serial Gamer

Da oggi 14 aprile è disponibile su PC (via Steam e Gog ),the Twilight , action - adventure sviluppato da parte di Orbital Express e pubblicato da Playism ( Bright Memory , tra gli altri). Il titolo in questione è un action - adventure in 3D ...Ci siamo messi di buona lena e abbiamo provato per voi 17 demo di giochi di prossima uscita, e ve li raccontiamo in ordine assolutamente casuale! Buona lettura!the Twilight ...Tasomachi: Behind the Twilight è il nuovo titolo di Orbital Express, rigorosamente all'insegna dell'esplorazione e del platform.There aren't that many adventure games that are both relaxing or engaging. TASOMACHI tries to hit these notes by being about fixing an airship by exploring various ghost towns, but misses each one.