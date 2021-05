Sulla festa scudetto dell'Inter Salvini attacca Sala: "Milano ha un sindaco?" (Di lunedì 3 maggio 2021) “Sala non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?”. Sono le parole di Matteo Salvini, che su Twitter ha commentato il caso dei festeggiamenti in piazza Duomo a Milano per lo scudetto dell’Inter, sostenendo come il sindaco di Milano Sala non si sia esposto sull’episodio. Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?#Duomo— Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) May 3, 2021 Gli assembramenti di Milano dello ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) “non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare?ha ancora un?”. Sono le parole di Matteo, che su Twitter ha commentato il caso dei festeggiamenti in piazza Duomo aper lo, sostenendo come ildinon si sia esposto sull’episodio.non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare?ha ancora un?#Duomo— Matteo(@matteomi) May 3, 2021 Gli assembramenti dio ...

BarbaBiancoNero : RT @IsabellaRauti: FdI: 'Concertone? No, Festa dell'Unità. Fedez esprime il furore ideologico della sinistra sulla Zan' - Secolo d'Italia “… - tattotatiy : RT @repubblica: Salvini-Sala, polemica social sulla festa scudetto Inter: 'Meglio lo stadio della piazza'. 'No, San Siro è chiuso' https://… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Salvini-Sala, polemica social sulla festa scudetto Inter: 'Meglio lo stadio della piazza'. 'No, San Siro è chiuso' https://… - repubblica : Salvini-Sala, polemica social sulla festa scudetto Inter: 'Meglio lo stadio della piazza'. 'No, San Siro è chiuso' - HuffPostItalia : Sulla festa scudetto dell'Inter Salvini attacca Sala: 'Milano ha un sindaco?' -