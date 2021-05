Serie A oggi e un anno fa | la classifica a confronto dopo la trentaquattresima giornata

(Di lunedì 3 maggio 2021) LadellaA 2020/2021 ha offerto i primi verdetti della stagione, corrispondenti alla retrocessione di Crotone e Parma e allo Scudetto all’Inter. La corazzata guidata da Antonio Conte ha inanellato più punti rispetto alla stagione precedente, a questo punto dell’annata, conquistando meritatamente il titolo a 4dal termine del campionato. Tutto aperto sul fronte Champions, con Atalanta, Juventus, Milan, Napoli e Lazio a lottare per dei pass per l’Europa che conta. Di seguito riportata lacon la stagione 2019/2020. LA2020/2021 ACON IL 2019/2020 Inter 82 (+10) Atalanta 69 (-2) Juventus 69 (-11) Milan 69 (+13) Napoli 67 (+12) Lazio 64* (-5) Roma 55 (-3) Sassuolo 53 ...

Il posticipo del lunedì del 34° turno è Torino-Parma: in questo articolo tutto sulle probabili formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming. Dopo tre anni, i ducali tornano in Serie B. 20 punti in 34 giornate il bilancio. Decisiva la sconfitta contro il Torino.