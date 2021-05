Scudetto Inter, Vidal non si accontenta: «Ne voglio di più» – FOTO (Di lunedì 3 maggio 2021) Arturo Vidal vince lo Scudetto con l’Inter di Antonio Conte, dopo il lungo corteggiamento dei nerazzurri: le sue parole – FOTO Arturo Vidal vince lo Scudetto con l’Inter di Antonio Conte: il cileno è stato fortemente voluto dal tecnico nerazzurro che lo ha inseguito per due anni. Ecco il suo messaggio sui social in cui celebra le vittorie con i vari club. «Tanti ottimi compafni e tanti tifosi da tanti anni, grato a ciascuno di coloro che mi ha accompagnato in ogni risultato. E so che c’è ancora molta storia da raccontare… ne voglio di più». Muchos años muchos compañeros grandes clubes y muchos hinchas, agradecido de cada uno de quienes me han acompañado en cada logro. Y sé que aún, queda mucha historia que contar… vamos por más ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Arturovince locon l’di Antonio Conte, dopo il lungo corteggiamento dei nerazzurri: le sue parole –Arturovince locon l’di Antonio Conte: il cileno è stato fortemente voluto dal tecnico nerazzurro che lo ha inseguito per due anni. Ecco il suo messaggio sui social in cui celebra le vittorie con i vari club. «Tanti ottimi compafni e tanti tifosi da tanti anni, grato a ciascuno di coloro che mi ha accompagnato in ogni risultato. E so che c’è ancora molta storia da raccontare… nedi più». Muchos años muchos compañeros grandes clubes y muchos hinchas, agradecido de cada uno de quienes me han acompañado en cada logro. Y sé que aún, queda mucha historia que contar… vamos por más ...

Inter : ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? - diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - Melos801 : RT @Vatenerazzurro1: #Eriksen: «Ho scelto l’Inter per vincere lo scudetto». (5 febbraio 2020) - Lorenzxo2 : RT @francescatotolo: Chiedo per il doppiopesismo della sinistra: nessuno ha chiesto le dimissioni del sindaco @BeppeSala per l’assembrament… -