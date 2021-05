Scudetto Inter | Moratti | «Grande felicità Lukaku emblema della vittoria»

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’ex presidente dell’Massimoha commentato ladelloda parte dei nerazzurri Massimo, ex presidente dell’, ha festeggiato da numero uno nerazzurro cinque scudetti, ma ora che non è più alla guida del club resta comunque legato a quei colori. E in unavista a Sky Sport ha commentato il successoista. FELICITA – «È stata unaieri anche se ormai si era capito che questo doveva essere il risultato. Ma quando lo ottieni è speciale, un momento speciale. Ero in famiglia e ho festeggiato con la mia famiglia». PARTITA CHIAVE – «La partita con il Milan. Pensavo che se si fosse vinta quella lì la strada sarebbe stata in discesa. Decisamente è andata così. ...

Lo ha spiegato il prefetto di Milano, Renato Saccone, in merito ai festeggiamenti di domenica per lo scudetto dell'Inter. 'Quando il popolo dei tifosi, in modo assolutamente spontaneo, scende in piazza...'