Rai | Iv | ‘Report fattura 45mila euro a società Lussemburgo per servizi contro Renzi?’

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Una presunta fattura da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi?". Lo chiede in un'interrogazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, Luciano Nobili di Iv.'Vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per danneggiare l'immagine di Renzi. Ci chiediamo con preoccupazione se la Rai compri informazioni con i soldi degli italiani per le sue trasmissioni di inchiesta', spiega Nobili. 'Si interroga il Ministro- si legge nel testo – per sapere: 1. se siano intercorsi rapporti economici nel mese di novembre 2020 fra la società Tarantula Luxembourg Sarl e la Rai TV e segnatamente se esista ...

