Quirinale | Mattarella vede delegazione Uildm

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, guidata dal presidente Marco Rasconi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

