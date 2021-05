Parma | Carli | «Annata disastrosa Mihaila e i giovani anche in Serie B»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Marcello, direttore sportivo del, ha parlato del momento dei ducali prima della gara contro il Torino. Le sue parole Marcelloha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Torino. Le sue parole. LA STAGIONE – «Fare un’analisi di questaha bisogno di tempo. Dobbiamo prenderci le responsabilità per unaper un gruppo che doveva fare diversamente. È mancato fare le cose in maniera diversa, ci sono minuti importanti in cui giochi di pancia e cuore e in quello siamo stati disastrosi: abbiamo perso 15 punti in 5-6 ultimi minuti, pareggiando e perdendo come a Cagliari che era l’ultima partita in cui potevamo dimostrare. Noi abbiamo dimostrato difetti cronici, abbiamo le nostre responsabilità e dobbiamo finire bene perché lo dobbiamo ...