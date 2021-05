Pareti decorate con Polaroid | ecco come rendere originale una stanza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 maggio 2021)con le, davvero originali e sorprendenti: approfondiamo insieme! Se siete amanti della fotografia e trascorrete i momenti più importanti della vostra vita ad immortalare foto, non potete di certo perdervi queste ispirazioni. Invece di conservare i vostri scatti dentro ad una scatola, utilizzateli per decorare qualsiasi parete della casa. In questo modo, ogni giorno potrete ammirare i vostri ricordi più belli. Vediamo insieme tante idee originali da provare subito. Cominciamo!contante idee per voi! Scotch e fiori secchi Un effetto vintage e rustic chic, realizzato con del semplice scotch e dei fiori secchi. Un’ottima ispirazione, delicata e semplice, se avete pochissime foto da appendere. Potete sistemare sopra ...