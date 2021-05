Nordio: 'Non esiste al mondo che un pm invii verbali segreti a un membro del Csm' (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ex magistrato oggi a Omnibus. 'Non capisco come Davigo abbia detto quello che gli è stato attribuito. Il segreto degli atto non può essere opposto al Csm, perché è esattamente il contrario della ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ex magistrato oggi a Omnibus. 'Non capisco come Davigo abbia detto quello che gli è stato attribuito. Il segreto degli atto non può essere opposto al Csm, perché è esattamente il contrario della ...

Vincenz90668603 : RT @Michele_Arnese: 'Non esiste al mondo che un pm invii verbali segreti a un membro del Csm'. (Carlo Nordio, magistrato, a Omnibus su La7) - Lucia39134555 : RT @Michele_Arnese: 'Non esiste al mondo che un pm invii verbali segreti a un membro del Csm'. (Carlo Nordio, magistrato, a Omnibus su La7) - giannichiodi : RT @Michele_Arnese: 'Non esiste al mondo che un pm invii verbali segreti a un membro del Csm'. (Carlo Nordio, magistrato, a Omnibus su La7) - nando_saviano : RT @Michele_Arnese: 'Non esiste al mondo che un pm invii verbali segreti a un membro del Csm'. (Carlo Nordio, magistrato, a Omnibus su La7) - ale_poggia : RT @Michele_Arnese: 'Non esiste al mondo che un pm invii verbali segreti a un membro del Csm'. (Carlo Nordio, magistrato, a Omnibus su La7) -