Monza-Lecce (martedì 4 maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 3 maggio 2021) Trentaseiesimo turno di Serie B e il Monza di Brocchi vuole dare seguito al colpaccio di Salerno battendo in casa il Lecce secondo in classifica. La squadra di Brocchi è venuta fuori brillantemente dall‘Arechi con una vittoria che riapre i giochi in zona promozione. Un 3 a 1 esterno firmato Balotelli, che ha steso nel finale con una doppietta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 3 maggio 2021) Trentaseiesimo turno di Serie B e ildi Brocchi vuole dare seguito al colpaccio di Salerno battendo in casa ilsecondo in classifica. La squadra di Brocchi è venuta fuori brillantemente dall‘Arechi con una vittoria che riapre i giochi in zona promozione. Un 3 a 1 esterno firmato Balotelli, che ha steso nel finale con una doppietta InfoBetting: Scommesse Sportive e

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Caos #Monza, ecco i nomi dei giocatori che si sono recati al Casinò di Lugano. Si tratterebbe di… - infobetting : Monza-Lecce (martedì 4 maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici - sowmyasofia : Monza – Lecce: in Tv e formazioni - TuttoSalerno : Prima Pagina: Le Cronache - Salernitana pronta al riscatto per sfrattare Lecce e Monza - infoitsport : Serie B, in tre sognano la promozione in A: Salernitana e Lecce con il calendario migliore, il Monza spera ancora -