Lol: Chi ride è fuori, ecco da quale programma di Maria De Filippi era stato scartato Ciro Priello (Di lunedì 3 maggio 2021) Forse non ci crederete ma Ciro Priello, il vincitore del fortunato formato di Amazon prime Lol: Chi ride è fuori, in passato è stato scartato da un programma di Maria De Filippi. A raccontare il curioso aneddoto è stato il comico dei The Jackal in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Non tutti infatti sanno che Ciro in passato è stato anche un ballerino, e fin da piccolo ha sempre avuto una passione innata per la danza. Proprio questa passione lo ha portato nel 2003 a fare i provini per Amici che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. “Feci tutte le selezioni dei provini” si legge sul noto magazine di gossip. “All’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini; poi ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 3 maggio 2021) Forse non ci crederete ma, il vincitore del fortunato formato di Amazon prime Lol: Chi, in passato èda undiDe. A raccontare il curioso aneddoto èil comico dei The Jackal in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. Non tutti infatti sanno chein passato èanche un ballerino, e fin da piccolo ha sempre avuto una passione innata per la danza. Proprio questa passione lo ha portato nel 2003 a fare i provini per Amici che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. “Feci tutte le selezioni dei provini” si legge sul noto magazine di gossip. “All’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini; poi ...

