LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: Vinales comanda e supera quota 100 giri! Valentino Rossi sale in 12a posizione (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Binder chiude 1:38.5, Espargarò in 1:38.3 e non migliorano, come Morbidelli che prosegue su tempi interlocutori. 17.42 Torna a rombare un motore a Jerez, si tratta della KTM di Brad Binder! Il sudafricano, al momento 11° a 819 millesimi, torna in scena per il suo 60° giro. Si rianima il tracciato, anche Pol Espargarò e Franco Mordebilli entrano in azione 17.39 Rimane in pista solamente Takaaki Nakagami, che procede su tempi altissimi. Il Test sembra ormai volgere al termine, per cui è ormai tempo di fare il bilancio della giornata andalusa. 17.36 Valentino Rossi, come detto, si è portato in 12a posizione a 821 millesimi dalla vetta. Il suo 1:37.700 è nettamente migliore del suo crono realizzato nella Q1 (1:37.915). Ieri ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Binder chiude 1:38.5, Espargarò in 1:38.3 e non migliorano, come Morbidelli che prosegue su tempi interlocutori. 17.42 Torna a rombare un motore a, si tratta della KTM di Brad Binder! Il sudafricano, al momento 11° a 819 millesimi, torna in scena per il suo 60° giro. Si rianima il tracciato, anche Pol Espargarò e Franco Mordebilli entrano in azione 17.39 Rimane in pista solamente Takaaki Nakagami, che procede su tempi altissimi. Ilsembra ormai volgere al termine, per cui è ormai tempo di fare il bilancio della giornata andalusa. 17.36, come detto, si è portato in 12aa 821 millesimi dalla vetta. Il suo 1:37.700 è nettamente migliore del suo crono realizzato nella Q1 (1:37.915). Ieri ...

