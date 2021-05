La storia di Darboe: dal barcone dalla Libia all’esordio con la Roma (Di lunedì 3 maggio 2021) Un immigrato con la passione per il calcio. La favola di Darboe racconta l’amore per la vita e la rinascita: la Roma gli ha regalato speranza Di storie come quella di Darboe ce ne sono tante, purtroppo non tutte hanno il lieto fine. Molti ci provano a cambiare vita, pochi ci riescono. Partito a 14 anni dalla Libia con un barcone, fino ad arrivare in Italia, dove ha preso parte al sistema di protezione per richiedenti asilo. Ha iniziato un processo formativo con un assistente sociale, fino a scoprire l’amore per il calcio e a mettersi in mostra con il Young Rieti. Molte squadre mettono gli occhi su di lui, ma la sua vita cambia dopo il provino con la Roma. Un sì che è valso una speranza. Attualmente è uno dei pilastri della Primavera, che lascerà al termine ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Un immigrato con la passione per il calcio. La favola diracconta l’amore per la vita e la rinascita: lagli ha regalato speranza Di storie come quella dice ne sono tante, purtroppo non tutte hanno il lieto fine. Molti ci provano a cambiare vita, pochi ci riescono. Partito a 14 annicon un, fino ad arrivare in Italia, dove ha preso parte al sistema di protezione per richiedenti asilo. Ha iniziato un processo formativo con un assistente sociale, fino a scoprire l’amore per il calcio e a mettersi in mostra con il Young Rieti. Molte squadre mettono gli occhi su di lui, ma la sua vita cambia dopo il provino con la. Un sì che è valso una speranza. Attualmente è uno dei pilastri della Primavera, che lascerà al termine ...

