Inter | Moratti | “Scudetto? Mi sono tolto un peso | ho dato un consiglio a Zhang Ecco chi prenderei”

Parola a Massimo Moratti. Fervono ancora i festeggiamenti in casa Inter dopo la conquista del diciannovesimo Scudetto. Gioia e volti distesi dopo il raggiungimento del grande traguardo a lungo agognato dalla compagine allenata da Antonio Conte, quella che è stata definita una corazzata "quasi perfetta" di questo campionato che volge ormai al termine. Stagione vissuta in un clima surreale, pesantemente condizionata ancora dall'incubo Covid-19 e che vede perdurare l'assenza sugli spalti dei tifosi. Moltissimi sostenitori nerazzurri si sono riversati ieri nelle principali vie della città meneghina per celebrare il successo di Lukaku e compagni (GUARDA QUI). Di Scudetto ed ambizioni future in chiave Champions League, ha parlato proprio l'ex presidente Massimo Moratti, entrato nella storia ...

