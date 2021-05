Fedez contro censura Rai: “Sono devastato. C’è chi mi ha attaccato” (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua il caso del rapper contro l'azienda di Viale Mazzini. Pubblicata la telefonata integrale. Nuove rivelazioni e retroscena L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 3 maggio 2021) Continua il caso del rapperl'azienda di Viale Mazzini. Pubblicata la telefonata integrale. Nuove rivelazioni e retroscena L'articolo proviene da Gossip e Tv.

borghi_claudio : Mi tocca ricordare a #Fedez e a tutti quelli che parlano di #leggezan senza conoscerla che tutti siamo contro l'omo… - matteosalvinimi : ??Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo SQUARTEREI vivo', 'SPARATE a Salvini', 'Salvini MUORI', 'Sa… - petergomezblog : Concertone, #Fedez contro la Lega sul ddl Zan: “Il Senato ha tempo di ridare il vitalizio a #Formigoni e non di tut… - yleniaisbored : assurdo ieri vedevo solo stories su instagram di chi idolatrava fedez mentre oggi tutti contro fedez perché avrebbe… - maxpyras : Quella di #Fedez non è una predica ma una denuncia. Dobbiamo per forza trasformare il tutto in un tifo pro o contr… -