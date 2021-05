Dobbiamo aspettarci un aumento dei contagi dopo i festeggiamenti per lo scudetto all’Inter? (Di lunedì 3 maggio 2021) dopo la festa per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, Wired ha analizzato gli effetti sui contagi di due eventi analoghi: la promozione dello Spezia in serie A e la morte di Maradona (foto: Ipa)Non capitava da undici anni. Ed è arrivato dopo nove titoli consecutivi dei rivali della Juventus. Questo spiega, ma non giustifica, i festeggiamenti visti ieri pomeriggio in piazza del Duomo a Milano, dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. I giornali parlano di 30mila tifosi in festa nel centro del capoluogo lombardo. La domanda che tutti si pongono è se questo assembramento possa causare un aumento dei casi di positività al Sars-CoV-2 a Milano. Detto che il rischio di contagio all’aperto è minore che al chiuso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)la festa per la vittoria delloda parte dell’Inter, Wired ha analizzato gli effetti suidi due eventi analoghi: la promozione dello Spezia in serie A e la morte di Maradona (foto: Ipa)Non capitava da undici anni. Ed è arrivatonove titoli consecutivi dei rivali della Juventus. Questo spiega, ma non giustifica, ivisti ieri pomeriggio in piazza del Duomo a Milano,la vittoria delloda parte dell’Inter. I giornali parlano di 30mila tifosi in festa nel centro del capoluogo lombardo. La domanda che tutti si pongono è se questo assembramento possa causare undei casi di positività al Sars-CoV-2 a Milano. Detto che il rischio dio all’aperto è minore che al chiuso ...

