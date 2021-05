Dell Technologies in rialzo dopo cessione Boomi (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove in cauto rialzo il titolo Dell Technologies, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Il gruppo Della digital transformation ha raggiunto l’accordo per cedere Boomi, business basato sul cloud acquisto nel 2010, ai private Tpg Capital e Francisco Partners per 4 miliardi, debito incluso. Lo scenario su base settimanale del principale produttore al mondo di personal computer rileva un allentamento Della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione Della resistenza stimata a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Si muove in cautoil titolo, che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Il gruppoa digital transformation ha raggiunto l’accordo per cedere, business basato sul cloud acquisto nel 2010, ai private Tpg Capital e Francisco Partners per 4 miliardi, debito incluso. Lo scenario su base settimanale del principale produttore al mondo di personal computer rileva un allentamentoa curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizionea resistenza stimata a ...

Dell Technologies in rialzo dopo cessione Boomi Si muove in cauto rialzo il titolo Dell Technologies , che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Il gruppo della digital transformation ha raggiunto l'accordo per cedere Boomi, business basato sul cloud acquisto nel 2010, ai ...

Dell Technologies in rialzo dopo cessione Boomi (Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo il titolo Dell Technologies, che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il gruppo della digital transformation ha raggiunto l'accordo per cedere ...

