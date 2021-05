Criminalità organizzata transnazionale e sistema bancario

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ammonta a circa 220 miliardi di euro l’anno (l’11% del Pil) il giro d’affari complessivo, stimato dall’Eurispes, di ’ndrangheta, mafia siciliana, camorra e mafie pugliesi, con i proventi del traffico di stupefacenti come prima entrata. Corruzione, riciclaggio, reati fiscali sono invece i reati che spesso celano operazioni finanziarie sospette e che mostrano, nel 2020, numeri molto preoccupanti. A fornire i dati è l’Ufficio Unità Finanziaria della Banca d’Italia che segnala in tutta Italia ben 113.187 operazioni sospette nell’anno 2020. Come afferma la Banca d’Italia proprio nella sua relazione, le operazioni finanziarie ambigue riguardano principalmente le attività di riciclaggio connesse allae in parte alla corruzione e all’evasione fiscale, fenomeni intrecciati fra loro e con interconnessioni in buona parte coinvolgenti ...