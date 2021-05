Covid, vaccini: presto aperti a tutte le fasce d’età | La dichiarazione (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Generale Figliuolo, commissario del centro per la gestione dell’emergenza Covid, ha annunciato che i vaccini saranno presto disponibili per tutte le età. I vaccini per il Covid presto aperti per tutte le età (Getty Images)La situazione Covid in Italia sembra abbastanza stabile. Nonostante siano state allentate le misure di restrizione nelle ultime settimane, non si sono registrati aumenti considerevoli del numero dei contagi. Il sistema della suddivisione in fasce di colore vede l’Italia ancora quasi totalmente in giallo, con poche regioni arancioni ed una sola in rosso, la Valle D’Aosta. Intanto, sul fronte vaccini, la campagna procede a buon ritmo: pochi giorni ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Generale Figliuolo, commissario del centro per la gestione dell’emergenza, ha annunciato che isarannodisponibili perle età. Iper ilperle età (Getty Images)La situazionein Italia sembra abbastanza stabile. Nonostante siano state allentate le misure di restrizione nelle ultime settimane, non si sono registrati aumenti considerevoli del numero dei contagi. Il sistema della suddivisione indi colore vede l’Italia ancora quasi totalmente in giallo, con poche regioni arancioni ed una sola in rosso, la Valle D’Aosta. Intanto, sul fronte, la campagna procede a buon ritmo: pochi giorni ...

