Calcio: Shevchenko, 'scudetto Inter non mi fa piacere ma sono stati bravi' (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it.

fabfazio : Uno dei più forti attaccanti della storia del calcio: domenica a #CTCF il Pallone d’oro e attuale CT della Nazional… - TV7Benevento : Calcio: Shevchenko, 'scudetto Inter non mi fa piacere ma sono stati bravi'... - sportface2016 : #Scudetto #Inter, il pensiero dell'ex attaccante del #Milan Andriy #Shevchenko - c_pradelli : Amerei così tanto avere @jksheva7 allenatore del #Milan, tanto quanto non vorrei sottoporlo al tritacarne del nostr… - sportli26181512 : Sheva contro la Super League: 'Una formula del genere non può funzionare, distrugge il calcio': In merito alla Supe… -