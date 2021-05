Auto elettrica | ARERA pubblicata la prima ricognizione sui sistemi di ricarica

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –ha censito e analizzato – in collaborazione con RSE (Ricerca Sistema Energetico) – per lavolta idiper leelettriche disponibili sul mercato italiano nel 2020. Dallaè emerso che l’offerta si compone di 225 i modelli di dispositivi con potenze dai 2 kW ai 350 kW, prodotti da 24 aziende. La quota maggiore di soluzioni diper veicoli a batteria si concentra nella fascia “Slow” per ricariche fino a 7,4 kW (95 dispositivi) e “Quick” per ricariche fino a 22 kW (98 dispositivi) che rappresentano l’86% del mercato nella quale opera il 78% delle imprese considerate. I prezzi spaziano dai 700 euro dei dispositivi ideati per le famiglie, agli oltre 80 mila per le ricariche ultra-veloci ad uso degli operatori ...

...con RSE (Ricerca Sistema Energetico) " per la prima volta i sistemi di ricarica per le... in relazione alla velocità di ricarica (quindi potenzain gioco). La relazione è uno dei ......che consentono ai veicoli di offrire servizi di flessibilità e bilanciamento alla rete', ...in funzione delle esigenze della rete') e il vehicle to grid bidirezionale ('la capacità delle...
L'evento online "Tech Share Day 2021", da 5 al 7 maggio 2021, è organizzato da Netval, l'Ufficio italiano brevetti e marchi del MiSE.