Arriva il sì al Ponte sullo Stretto ma non si farà con i soldi del Recovery (Di lunedì 3 maggio 2021) Arriva il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina, ma fuori tempo massimo per essere finanziato con i fondi del Recovery. La commissione di tecnici istituita dall’ex ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e confermata dal successore Enrico Giovannini, fa tornare centrale il tema della grande opera più discussa di sempre. Nella relazione approvata venerdì 30 aprile dal gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell’unità di missione del ministero Giuseppe Catalano, c’è il sostanziale ok a un collegamento stabile, con l’indicazione favorevole su due progetti e un terzo “di riserva”. Dopo ben otto mesi la commissione ha prodotto un complesso report – 200 pagine, 50 grafici e 50 tabelle – che è ora sul tavolo del ministro Giovannini, pronto a farla valutare al premier Mario Draghi. Resta però ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021)il via libera aldi Messina, ma fuori tempo massimo per essere finanziato con i fondi del. La commissione di tecnici istituita dall’ex ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e confermata dal successore Enrico Giovannini, fa tornare centrale il tema della grande opera più discussa di sempre. Nella relazione approvata venerdì 30 aprile dal gruppo di lavoro coordinato dal direttore dell’unità di missione del ministero Giuseppe Catalano, c’è il sostanziale ok a un collegamento stabile, con l’indicazione favorevole su due progetti e un terzo “di riserva”. Dopo ben otto mesi la commissione ha prodotto un complesso report – 200 pagine, 50 grafici e 50 tabelle – che è ora sul tavolo del ministro Giovannini, pronto a farla valutare al premier Mario Draghi. Resta però ...

