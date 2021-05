121 mila morti per Covid non hanno insegnato nulla, dice Franco Locatelli (Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Massimo Galli ed il responsabile del Cts Franco Locatelli protestano contro i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter che si sono riuniti in Piazza Duomo. Non ci vanno leggero nel giudicare quanto avvenuto ieri in Piazza Duomo molti medici, incluso il professor Massimo Galli che parla di incoscienza e irresponsabilità, prendendosela con i tifosi dell’Inter L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Massimo Galli ed il responsabile del Ctsprotestano contro i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter che si sono riuniti in Piazza Duomo. Non ci vanno leggero nel giudicare quanto avvenuto ieri in Piazza Duomo molti medici, incluso il professor Massimo Galli che parla di incoscienza e irresponsabilità, prendendosela con i tifosi dell’Inter L'articolo proviene da Leggilo.org.

