Vaccini Covid, Figliuolo: "Prossimo step le classi produttive" (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti - Covid. "Il Prossimo step sarà sulle classi produttive. I Vaccini arriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia ha iniziato a correre sulle vaccinazioni anti -. "Ilsarà sulle. Iarriveranno, maggio sarà un mese di transizione. Dopo pensiamo all'estate", ha ...

LegaSalvini : ?? Alberto Zangrillo: 'Cari Signori Giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid-19 del San Raffaele è vuoto… - Ettore_Rosato : 'Vaccini, ricerca e cure corrette e tempestive'. Il prof. #Zangrillo riassume in poche parole i motivi per cui il p… - petergomezblog : Covid in India, altri 3400 morti ma diversi Stati hanno finito i vaccini. A Delhi la polizia cerca nuovi crematori - LaPresse_news : Covid, Curcio: “Somministrato 90% delle dosi, virus ci accompagnerà per mesi” - InfoCilentoWeb : Vaccini covid: prima dose a 1.256.549 campani -