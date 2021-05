Una Vita, anticipazioni spagnole: un addio inaspettato (Di domenica 2 maggio 2021) Le vicende dei domestici, ad Una Vita, sono state sempre in primo piano e hanno animato spesso delle storyline appassionanti ed intriganti procedendo di pari passo con quelle dei signori e, stando alle anticipazioni spagnole, presto un'altra governante sarà al centro della scena, ossia Arantxa. La domestica dei Dominguez, infatti, si ritroverà davanti ad un bivio e deciderà di dire addio ad Acacias quando verrà a sapere della morte di una zia che l'ha designata tra le eredi della sua azienda in territorio basco. Tuttavia, ci sarà una clausola molto vincolante per poter riscuotere l'eredità, ossia risiedere necessariamente sul posto insieme ad altre cugine. Inizialmente la domestica rifiuterà l'eredità non essendo intenzionata a lasciare i Dominguez e la sua Vita ad Acacias, ma Fabiana cercherà di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 maggio 2021) Le vicende dei domestici, ad Una, sono state sempre in primo piano e hanno animato spesso delle storyline appassionanti ed intriganti procedendo di pari passo con quelle dei signori e, stando alle, presto un'altra governante sarà al centro della scena, ossia Arantxa. La domestica dei Dominguez, infatti, si ritroverà davanti ad un bivio e deciderà di diread Acacias quando verrà a sapere della morte di una zia che l'ha designata tra le eredi della sua azienda in territorio basco. Tuttavia, ci sarà una clausola molto vincolante per poter riscuotere l'eredità, ossia risiedere necessariamente sul posto insieme ad altre cugine. Inizialmente la domestica rifiuterà l'eredità non essendo intenzionata a lasciare i Dominguez e la suaad Acacias, ma Fabiana cercherà di ...

renatobrunetta : Lev Tolstoj: “Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che… - ettore_licheri : Buon #1maggio a chi fatica per trovare un #lavoro, a chi suda per mantenerne uno. A chi nell’ultimo anno ha pianto… - robertosaviano : A questa foto ho dato un nome, «gioia». Ritrae una signora anziana che sorride, un dolore che significa ritorno all… - lovefoolstar : RT @zampa_qua: ????URGENTE????INFO PROFILO - ElliottNessi : RT @AndreaBricchi77: Sto studiando direzione d’orchestra. Ci metto il massimo dell’impegno. In vita mia ho studiato molte materie, questa è… -