Positivo a variante dopo vaccino. Il direttore del Policlinico: “Nessun allarme” (Di domenica 2 maggio 2021) dopo il caso di un 83enne Positivo alla variante brasiliana dopo le due dosi di vaccino Pfizer, il direttore del laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Palermo rassicura sull’accaduto, calmando gli animi: “Nessun allarme e Nessuna stranezza. Parliamo di una persona anziana e immunodepressa, può succedere. Abbiamo diversi casi di persone anziane che non si immunizzano, ricordo che il vaccino Pfizer ha una rilevantissima efficacia del 95 per cento”. Si tratta, dunque, di una eventualità piuttosto rara. A tal proposito, il direttore suggerisce: “È molto utile l’esame sierologico anche venti giorni dopo la seconda dose per andare a vedere quanti ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 2 maggio 2021)il caso di un 83enneallabrasilianale due dosi diPfizer, ildel laboratorio di riferimento regionale deldi Palermo rassicura sull’accaduto, calmando gli animi: “a stranezza. Parliamo di una persona anziana e immunodepressa, può succedere. Abbiamo diversi casi di persone anziane che non si immunizzano, ricordo che ilPfizer ha una rilevantissima efficacia del 95 per cento”. Si tratta, dunque, di una eventualità piuttosto rara. A tal proposito, ilsuggerisce: “È molto utile l’esame sierologico anche venti giornila seconda dose per andare a vedere quanti ...

repubblica : Variante indiana, verso la zona rossa a Sabaudia. Screening di massa nella comunità sikh, positivo il 20% dei testa… - QuotidianPost : Positivo a variante dopo vaccino. Il direttore del Policlinico: “Nessun allarme” - MarisaBoso : RT @LaNotiziaTweet: Un uomo vaccinato con Pfizer è risultato positivo alla variante brasiliana del coronavirus - BagalueSunab : RT @LaNotiziaTweet: Un uomo vaccinato con Pfizer è risultato positivo alla variante brasiliana del coronavirus - BagalueSunab : A man vaccinated with Pfizer tested positive for the Brazilian variant of the coronavirus @salhaj @DrTedros Un uo… -