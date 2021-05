Motomondiale: Gp Spagna, doppietta italiana in Moto2, Di Giannantonio precede Bezzecchi (Di domenica 2 maggio 2021) Jerez, 2 mag. - (Adnkronos) - Fabio Di Giannantonio si sblocca e dopo cinque piazzamenti sul podio si impone nel Gp di Spagna conquistando la prima vittoria della carriera nel Mondiale Moto2. Il romano del team Gresini conquista la leadership in partenza e conduce la gara in solitaria fino al traguardo. A completare il trionfo italiano il secondo posto di Marco Bezzecchi in sella alla Kalex dello Sky Racing team. A completare il podio il britannico Sam Lowes, che precede il leader del campionato, l'australiano Remy Gardner e lo spagnolo Raul Fernandez. Nella classifica iridata Gardner comanda con 69 punti, 3 in più di Lowes e 6 di Fernandez. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Jerez, 2 mag. - (Adnkronos) - Fabio Disi sblocca e dopo cinque piazzamenti sul podio si impone nel Gp diconquistando la prima vittoria della carriera nel Mondiale. Il romano del team Gresini conquista la leadership in partenza e conduce la gara in solitaria fino al traguardo. A completare il trionfo italiano il secondo posto di Marcoin sella alla Kalex dello Sky Racing team. A completare il podio il britannico Sam Lowes, cheil leader del campionato, l'australiano Remy Gardner e lo spagnolo Raul Fernandez. Nella classifica iridata Gardner comanda con 69 punti, 3 in più di Lowes e 6 di Fernandez.

